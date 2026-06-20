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Calciomercato Napoli, Sky: resiste la pista Khalaili per il ruolo di terzino
Resiste la pista Khalaili dell’Union Saint-Gilloise.
Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per la corsia destra. Come riferito dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio attraverso il proprio account X, resta vivo l’interesse del club azzurro per Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, profilo seguito con attenzione dalla dirigenza per rinforzare il reparto a disposizione di Massimiliano Allegri.
Khalaili resta nella lista del Napoli per la fascia destra
Il giocatore dell’Union Saint-Gilloise continua a essere uno dei nomi monitorati dal Napoli per il ruolo di terzino. La società azzurra prosegue le proprie valutazioni sul mercato, alla ricerca del profilo più adatto alle esigenze tattiche del nuovo allenatore, con Khalaili che rimane una pista concreta per il futuro della corsia destra.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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