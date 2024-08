Prima pagina Il Mattino: "Napoli, cinque colpi per la svolta"

"Mercato, non solo Lukaku. Gli azzurri dal palco: daremo tutto".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al mercato del Napoli in prima pagina: "Napoli, cinque colpi per la svolta. Mercato, non solo Lukaku. Gli azzurri dal palco: daremo tutto". In taglio alto spazio alle Olimpiadi: "Furlani, magico salto di bronzo. Italvolley donne in semifinale". Di seguito la prima pagina integrale.