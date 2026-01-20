Prima pagina

Il Mattino: "Napoli, fai l'impresa"

Oggi alle 00:20Notizie
di Davide Baratto

"Napoli, fai l'impresa", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando la gara di questa sera in Danimarca, che sarà cruciale per il cammino europeo degli azzurri. Il sommario: "Oggi a Copenhagen la sfida decisiva di Champions League. Conte: «Siamo in emergenza, ma conta solo vincere»". Di seguito la prima pagina integrale.