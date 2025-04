Prima pagina Il Mattino: “Napoli, omaggio a Partenope”

Nell'edizione di oggi, il quotidiano napoletano Il Mattino apre in prima pagina con la nuova maglia lanciata dalla SSC Napoli per festeggiare i 2500 anni della città: “Napoli, omaggio a Partenope. La Sirena sulla maglia per celebrare i 2500 anni della città“. Di seguito la prima pagina completa.