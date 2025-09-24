Prima pagina

Il Mattino: “Napoli, per stupire ancora serve la pazienza dei forti"

Il Mattino: “Napoli, per stupire ancora serve la pazienza dei forti"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:35Notizie
di Arturo Minervini

Sulla prima pagina odierna, Il Mattino dedica spazio al Napoli capolista a punteggio pieno in Serie A dopo la sofferta vittoria nel Monday Night contro il Pisa. Al Maradona è finita 3-2, con il gol decisivo firmato dall’ex Lucca, che ha permesso agli azzurri di restare in vetta.

Il quotidiano, ricordando anche il ko all’esordio in Champions League contro il Manchester City, lancia un monito alla squadra di Conte: “Napoli, per stupire ancora serve la pazienza dei forti. I campioni d’Italia devono crescere ancora, ma c’è tempo”.