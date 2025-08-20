Ufficiale

Sassuolo-Napoli, arbitra Ayroldi con Di Bello al Var: la sestina completa

di Fabio Tarantino

Ufficiali gli arbitri per la prima giornata del nuovo campionato. Sassuolo-Napoli sarà diretta da Ayroldi con Di Bello al Var. Ecco la sestina completa:

AYROLDI

LO CICERO – YOSHIKAWA

IV:      RAPUANO

VAR:     DI BELLO

AVAR:      AURELIANO