Infortunio Lukaku, Sky: "Attesa per il consulto chirurgico previsto per oggi"

C'è attesa oggi per il consulto chirurgico a cui si sottoporrà Romelu Lukaku per capire se sarà necessaria l'operazione in seguito all'infortunio alla coscia sinistra. Lo riporta la redazione di Sky Sport. Intanto il belga ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino con un messaggio sulle storie del suo profilo Instagram. "Grazie a tutti per i messaggi negli ultimi giorni. Apprezzo davvero il vostro supporto ma queste cose succedono e gli infortuni fanno parte del gioco. Ma per grazia di Dio mi sento bene e resto positivo, non importa cosa accadrà. Ci vediamo presto", ha scritto l'attaccante sui social.