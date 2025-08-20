Castel Volturno, il report mattutino: lavoro differenziato per Gutierrez

Il Napoli continua la preparazione in vista della prima giornata di campionato, in programma sabato 23 agosto alle 18:30, al Mapei Stadium, contro il Sassuolo. Gli azzurri si sono allenati al mattino al SSC Napoli Training Center svolgendo una seduta tecnico-tattica. Gutierrez ha effettuato lavoro differenziato, proseguendo il suo iter riabilitativo. Lo fa sapere il club sul proprio sito ufficiale. Lo spagnolo è stato annunciato appena ieri dal Girona ed è reduce da un intervento alla caviglia destra e dunque ci vorrà un po' prima di vederlo in campo.