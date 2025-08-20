Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Hojlund, scatto Milan. Napoli su Arokodare"

vedi letture

"Hojlund, scatto Milan". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sulle mosse di mercato dei rossoneri. Il club milanista sta lavorando per il centravanti danese, puntando ad un prestito con obbligo di riscatto per sbloccare definitivamente l'affare con il Manchester United e battere la concorrenza del Napoli. Una situazione che potrebbe subire una svolta positiva già nei prossimi giorni, proprio a ridosso dell'inizio del campionato. In casa Napoli invece Lukaku ha scelto di non operarsi mentre per Conte spunta Arokodare del Genk.

In prima pagina c'è spazio anche per la Juventus, che sta per definire il ritorno di Randal Kolo Muani. Prestito oneroso da 10 milioni di euro con obbligo a 45 milioni, per un affare con il PSG che ammonta già a quota 55 milioni, che diventano 60 se si considerano i 5 milioni di prestito di qualche mese fa. Un affare sbloccato anche dall'imminente passaggio di Douglas Luiz al Nottingham Forest.