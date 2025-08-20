Le squadre più tifate in Italia: Napoli accorcia sul Milan con la maggior crescita

Sono 25.518.000 i tifosi delle squadre di calcio di Serie A al termine della stagione 2024/25. Lo si apprende dalla ricerca Sponsor Value, realizzata dalla stagione 2000/01 da StageUp (società di ricerche e consulenza che supporta i player operanti nei mercati dello sport, della cultura e dello spettacolo) e Ipsos (società leader a livello mondiale nei servizi di ricerca demoscopica e di mercato).

Calcio&Finanza nel suo focus sintetizza i dati emersi: "La top 5 di questa classifica rimane invariata, con la Juventus che si conferma al primo posto con 7.864.000 tifosi, facendo tuttavia registrare un calo dell’1,4% rispetto alla rilevazione precedente. Alle sue spalle troviamo l’Inter (in crescita dell’1,7% a quota 4.180.000) e il Milan (sostanzialmente stabile a 3.816.000). I primi cinque posti della classifica si completano con il Napoli Campione d’Italia (3.036.000), che fa registrare la maggiore crescita in termini percentuali tra i primi posti e la Roma (1.803.000)".