Prima pagina Tuttosport: "Vlahovic-Hojlund: bagarre Milan-Napoli"

In occasione della prima pagina di oggi: Tuttosport ha scelto questo come titolo principale: "Zhegrova ha detto sì!". La Juve trova l'intesa con l'ala: ora trattativa serrata con il Lille. Il kosovaro è in scadenza: si può chiudere a 18-20 milioni. Locatelli allettato dall'offerta dell'Al Ahli, chiamato però a rilanciare con la Juve che discute solo dai 40 milioni in su. Douglas Luiz-Nottingham ai dettagli: Hjulmand e O'Riley per il nuovo centrocampo. Kolo Muani già col Parma?

Si parla anche dell'altra metà della città, con questo titolo che parla di un imminente arrivo: "Nicolussi, accordo col Toro". Contratto di 4 anni: l'ok del regista la leva per convincere il Venezia. terzino sinistro: c'è Salah-Eddine. Sanabria a Cremona, Simeone: "Tifosi, grazie!". In taglio alto, infine, un duello di mercato che può infiammare queste ultime settimane e magari incidere sulle sorti del campionato: "Vlahovic-Hojlund: bagarre Milan-Napoli".