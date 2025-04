Prima pagina Il Mattino: "Operazione sorpasso. E maxi trattativa per Orsolini"

vedi letture

Al Napoli c'è un solo pensiero fisso: l'operazione sorpasso. Domani scenderà in campo prima la formazione di Inzaghi, reduce da due sconfitte di fila in due competizioni differenti. Ospiterà a San Siro, ore 15, la Roma di Claudio Ranieri, che ambisce più che mai a disputare la Champions League la prossima stagione e che non conosce sconfitta da oltre quattro mesi. Dalla media punti da Scudetto, prendendo in considerazione il solo girone di ritorno di campionato.

Il Napoli giocherà in serata domani, conoscendo già se ci sarà la possibilità di un sorpasso in classifica in caso di vittoria sul Torino al 'Maradona'. Intanto Antonio Conte vuole garanzie sui nomi che caratterizzeranno il calciomercato estivo dei partenopei e su tutti è stato individuato Riccardo Orsolini del Bologna. Si parla già di "maxi trattativa", come titolato in taglio alto in apertura da Il Mattino.