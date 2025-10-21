Il Mattino - Polizia olandese sicura: tifosi arrestati stavano pianificando raid in centro

vedi letture

La polizia di Eindhoven, per ore schierata in città in assetto anti-sommossa, è sicura che il numeroso gruppo di tifosi napoletani che è stata arrestata questa notte stava per pianificare dei raid nel centro della città. Questo è quanto si legge sulla versione online de Il Mattino, in merito agli arresti avvenuti in Olanda nella notte.

"In almeno 400 agenti erano impegnati nel centro cittadino alla ricerca di fans del club azzurro che già numerosi hanno raggiunto Eindhoven. Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla centrale di polizia, tutti e 180 tifosi fermati sono stati espulsi con effetto immediato e obbligati a lasciare l'Olanda e far ritorno in Italia. Anche addetti del consolato italiano sono presenti sul posto per dare supporto. Gli agenti confermano che i fermati non sono stai protagonisti di incidenti o danneggiamenti ma di atteggiamenti che hanno spinto ad arrestarli".