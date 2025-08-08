Prima pagina

Il Mattino titola: “L’oro di Napoli”
di Francesco Carbone

“L’oro di Napoli”. Titola così l’edizione odierna de Il Mattino, che dedica spazio in prima pagina alla candidatura al Pallone d’Oro di Scott McTominay e all'inserimento di Antonio Conte nella top 5 allenatori al mondo: “McTominay tra i 30 migliori al mondo, Conte nella Top 5 dei tecnici”. Di seguito la prima pagina integrale.