Prima pagina Il Mattino: "Un tridente per il sorpasso"

"Domani contro il Venezia Conte schiererà Neres, Kvara e Lukaku"

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al Napoli in vista della sfida contro il Venezia di domenica: "Un tridente per il sorpasso. Domani contro il Venezia Conte schiererà Neres, Kvara e Lukaku". In taglio alto spazio a "Natale in Casa Cupiello" con Vincenzo Salemme andata in onda a Santo Stefano sulla Rai: "Salemme, risse social, ma è giusto 'rivisitare' anche il grande Eduardo". Di seguito la prima pagina integrale.