Il modello Napoli finisce a 'Otto e mezzo' su LA7, Severgnini: "Ha salutato 6 senatori ed ora è fantastico!"

Il miglioramento del Napoli dopo la rivoluzione estiva diventa persino metafora nei talk politici. Il giornalista del Corriere della Sera, Beppe Severgnini, nell'ambito di un suo ragionamento a Otto e mezzo di Lilli Gruber su La 7 ha citato le mosse del Napoli sul mercato: "Lilli so che non ti interessi di calcio, ma chi ci segue capirà al volo, sai cosa ha fatto il Napoli che è la squadra più in forma d'Europa? Ha ringraziato e salutato con l'inchino 6-7 senatori ed ha iniziato da capo ed ha tirato fuori una squadra fantastica. Moltissimi dovrebbero seguire Letta ed andare via. Il Napoli ha mandato via giocatori storici che non sto qui ad elencare. Rottamato? Non parlo di rottamare, dico che loro dopo una storia importante... il partito dovrebbe iniziare con chi ha nuovo entusiasmo".