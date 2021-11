Il Napoli a Milano anche per difendere l'imbattibilità: 21 gare senza ko, a -5 dal record

Il Napoli non perde in campionato da 21 partite (l'ultimo ko ad aprile 2021 contro la Juventus) e in questo parziale ha vinto ben 16 volte (5N): gli azzurri - riportano i colleghi di Eurosport - sono a sole cinque gare dall’eguagliare la loro striscia record di imbattibilità in Serie A registrata con Sarri in panchina, tra marzo e novembre 2017 (26 di fila).