“Il Napoli cancella i report degli allenamenti”, ma non è così: l’ultima fake news juventina sui social

Parlando dell'inchiesta Figc con il protocollo che potrebbe non essere stato rispettato dopo la positività di Zielinski, qualche quotidiano e sito online parlava di un "giallo" con il report degli allenamenti del Napoli cancellato, pensiero convidiso - e diffuso - anche sui social da tifosi della Juve. In realtà non è così: da sempre il Napoli non lascia i report in archivio o spesso aggiorna l'articolo sull'allenamento sostituendo quello del giorno prima ma lasciando lo stesso link.