Il Napoli di Spalletti comanda sui calci piazzati: più gol di tutti negli ultimi due campionati

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è la formazione che ha segnato più gol su calcio piazzato in questa Serie A: quattro reti, tutte su sviluppo di calcio d’angolo; anche nello scorso campionato con Spalletti in panchina gli azzurri erano stati i migliori per produzione offensiva da palla inattiva (26 gol segnati da fermo, più di tutti). A riportare il dato statistico è Opta.