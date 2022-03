Il Napoli femminile strappa un pari a Milano: con le rossonere finisce 1-1

Termina 1-1 Milan-Napoli, match valido per la 16ª giornata della Serie A Femminile.

Termina 1-1 Milan-Napoli, match valido per la 16ª giornata della Serie A Femminile. Rossonere subito in vantaggio con un gol di Thomas dopo appena 2'. Il Milan sembra gestire il match, ma il Napoli, grazie ad un gioiello su punizione di Toniolo, trova la rete del pari all'86'. Punto importantissimo per le ragazze di mister Castorina, al quarto risultato utile consecutivo, contro le più quotate avversarie.