Il Napoli ha la striscia aperta più lunga tra le squadre della Serie A: il dato

Il Napoli non perde da 11 match di campionato (9V, 2N), è la striscia aperta più lunga tra le squadre della Serie A in corso. Con Luciano Spalletti in panchina solo tra l’agosto e il novembre 2021 ha infilato una serie più lunga senza sconfitte in campionato (12 in quel caso). A riportarlo è Opta.