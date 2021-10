Il Napoli interrompe un'altra striscia record: senza gol in A dopo 35 gare

Con lo 0-0 contro la Roma, il Napoli interrompe non solo la sua striscia di vittorie consecutive ma anche quella dei gol segnati consecutivamente in Serie A. Il record di almeno una rete a partita in campionato risaliva a quasi un anno fa. L'ultima volta che gli azzurri non hanno trovato il gol in campionato è stato sempre all'Olimpico, il 20 dicembre 2020, ma in quell'occasione contro la Lazio che vinse 2-0.