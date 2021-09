Il Napoli non ha mai vinto in Inghilterra: a Leicester per rompere il tabù

Non è la prima volta che il Napoli affronta una squadra inglese: quella contro il Leicester City di giovedì sarà la diciannovesima partita disputata in competizioni UEFA contro un sodalizio di Premier League. La formazione partenopea ha giocato 18 volte contro le squadre inglesi, sempre negli ultimi 11 anni. Pur non avendo mai perso a Napoli (V6 P3), cerca ancora la prima vittoria in trasferta (P3 S6). L'ultima visita in Inghilterra, alla quinta giornata di UEFA Champions League 2019/20, si è conclusa con un 1-1 contro il Liverpool ad Anfield. Questo risultato ha interrotto una striscia di cinque sconfitte esterne consecutive.