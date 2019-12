Il Napoli non vince fuori da 4 gare: ad Udine rischia di eguagliare i 5 turni di Mazzarri

Il Napoli scenderà in campo ad Udine per uscire dalla crisi e risollevare la propria classifica, ma anche per non riscrivere altri record negativi. Gli azzurri fuori casa sono reduci da tre pareggi ed un ko nelle ultime 4 uscite esterne: è da aprile 2010 (cinque), con Walter Mazzarri, che non registra una serie più lunga di incontri esterni consecutivi senza successi in una singola stagione in Serie A.