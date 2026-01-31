Il Napoli raddoppia! Prima rete in maglia azzurra per Gutierrez!

Il Napoli raddoppia! Prima rete in maglia azzurra per Gutierrez!TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:10
di Christian Marangio

Il Napoli raddoppia contro la Fiorentina al 49'! In rete per la prima volta in maglia azzurra Miguel Gutierrez. Vergara lo serve e lo spagnolo si accentra da destra e con un mancino chirurgico batte De Gea! Gol bellissimo e Napoli ora forte del doppio vantaggio!

