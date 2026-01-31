Il Napoli raddoppia! Prima rete in maglia azzurra per Gutierrez!

vedi letture

Il Napoli raddoppia contro la Fiorentina al 49'! In rete per la prima volta in maglia azzurra Miguel Gutierrez. Vergara lo serve e lo spagnolo si accentra da destra e con un mancino chirurgico batte De Gea! Gol bellissimo e Napoli ora forte del doppio vantaggio!

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.