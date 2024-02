Il Napoli ribalta tutto in due minuti! Rrahmani e Osimhen rimettono le cose a posto

Il Napoli ribalta il Sassuolo in due minuti!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ribalta il Sassuolo in due minuti! Al 29' Rrahmani fa 1-1: imbucata di Di Lorenzo per il colpo di tacco geniale di Anguissa che libera al tiro il centrale kosovaro, a segno con una conclusione angolata. Due minuti dopo Osimhen porta in vantaggio gli azzurri! Altra palla nello spazio di Di Lorenzo, sulla quale si avventa Politano che si libera di Doig e mette in mezzo per la girata vincente del bomber nigeriano.