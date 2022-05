Il Napoli vuole allungare la striscia positiva: non perde a Torino da oltre 7 anni

I precedenti nella massima serie sono 67, con 24 vittorie del Torino, 24 pareggi e 19 vittorie del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà una sfida interessante quella di sabato alle 15,00 tra Torino e Napoli. I precedenti in Serie A sono 67, con 24 vittorie del Torino, 24 pareggi e 19 vittorie del Napoli. L'ultimo precedente è del 26 aprile 2021, e si è concluso con un successo dei partenopei per 0-2, grazie alle reti realizzate da Bakayoko ed Osimhen. Pareggio senza reti invece nel penultimo precedente, nella stagione 2019-2020; nei 4 match precedenti invece ci sono stati 4 successi del Napoli, che può quindi vantare una tradizione decisamente positiva nelle ultime sfide in casa granata. Per trovare l'ultimo successo del Torino bisogna invece tornare alla stagione 2014-2015, quando i granata, l'1 marzo 2015, si imposero per 1-0 grazie ad una rete realizzata da Kamil Glik.