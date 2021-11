Il no-vax Kimmich di nuovo out: altri 7 giorni di isolamento per positività di un contatto stretto

Adesso è ufficiale: Joshua Kimmich torna nuovamente in quarantena. Il giocatore del Bayern Monaco è infatti un contatto stretto di una persona che ha contratto il coronavirus: essendo non vaccinato, dovrà stare in isolamento per sette giorni.

Per precauzione, il jolly tedesco aveva saltato l'allenamento di ieri mattina in attesa dei risultati del test PCR effettuato dal "contatto stretto". Oggi è arrivata la conferma della positività, che costringerà il giocatore 26enne a saltare le sfide contro Augusta (stasera) e Dinamo Kiev (martedì), dopo aver rinunciato agli impegni con la Nazionale (Liechtenstein e Armenia) per la positività di Niklas Sule.

La Germania è attualmente colpita da una nuova ondata e il ministro della Salute, Jens Spahn, si è detto molto preoccupato, arrivando a parlare di "emergenza nazionale".