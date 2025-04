Il paragone di Tmw: "Oggi McTominay è come Kvaratskhelia con Spalletti"

Come si legge oggi su Tmw dopo la vittoria del Napoli contro il Torino, oggi McTominay è per Conte ciò che Kvaratshelia fu per Spalletti due anni fa. Più conosciuto, sicuramente. Ma anche lui come il georgiano è arrivato dall'estero per consegnare al Napoli uno status diverso. Per dargli consapevolezze da grandissima squadra oltre che tanti gol decisivi.

"Due anni fa Khvicha Kvaratskhelia al termine della stagione 2022/23 fu premiato come miglior giocatore del campionato. Al termine di questa stagione, dovesse concludersi col quarto Scudetto della storia del Napoli, probabilmente quel premio verrà consegnato proprio tra le mani di McTominay. Un centrocampista che lo United ha ceduto senza troppi tentennamenti e che oggi, otto mesi dopo quel trasferimento, sta decidendo la scorsa Scudetto. Una rete dopo l'altra".