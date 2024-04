Il percorso degli ex azzurri: Kim torna titolare, soliti pochi minuti per Elmas

Kim torna dal 1' dopo una sola titolarità nelle precedenti 8, per Elmas solo 12 minuti (1 gara da titolare su 17 partite). Stagione maledetta anche per loro

Nella giornata di oggi sono scesi in campo anche gli ex azzurri Kim Minjae ed Elijf Elmas, ceduti dal Napoli rispettivamente a luglio e gennaio scorso. Il centrale coreano è tornato titolare nell'1-5 del Bayern Monaco nella trasferta contro l'Union Berlino. Maglia dal 1' frutto però di un turnover: infatti è solo la seconda volta nelle ultime nove partite che Kim scende in campo dall'inizio, e in entrambi i casi a ridosso di un match di Champions League dei bavaresi.

Non è decisamente migliore la situazione del collega Elijf Elmas: oggi solo 12 minuti concessi al macedone, in totale 29 nelle ultime quattro gare. Il bilancio complessivo della sua esperienza sin qui al Lipsia recita una sola presenza da titolare in 17 partite, per lui che si era trasferito proprio per trovare più spazio. Insomma, stagione che sembra maledetta anche per chi si è allontanato dal Napoli post-scudetto.