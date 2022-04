Il più grande flop dell'estate (nonostante gli elogi di Spalletti)

Ci siamo illusi potesse diventare l'uomo in più prima di ricordarsi per quale motivo ormai 25enne Adam Ounas abbia avuto così tante difficoltà

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci siamo illusi potesse diventare l'uomo in più prima di ricordarsi per quale motivo ormai 25enne Adam Ounas abbia avuto così tante difficoltà a sfondare con la maglia del Napoli. Semplicemente non è questa la sua dimensione. Questa estate Spalletti aveva speso per lui parole di elogio, ma dopo i due gol europei e qualche buono spunto in campionato in avvio di stagione, poi l'algerino è uscito dai radar vittima di diversi infortuni che lo hanno penalizzato, dunque per colpa sua e non solo sua non è riuscito a imporsi. In estate andrà via.