Il primato europeo di Politano: nessuno come lui nel Napoli. Poi c'è Elmas

Matteo Politano non segna dal 30 marzo, quest'anno è ancora a secco per il grande lavoro di copertura e sacrificio a tutta fascia a destra, ma della rosa attuale è ancora il giocatore con più gol in competizioni Uefa: cinque. Dietro di lui Elmas a quattro. L'ultimo l'8 novembre 2023 al Maradona in Champions contro l'Union Berlino: quasi due anni fa. Pochi gol, per Matteo, perché oggi le sue marcature sono gli sprint, le coperture, le diagonali e poi le ripartenze palla al piede.