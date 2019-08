Il Psv tiene fuori Lozano in EL, messicano nemmeno in panchina

Out Hirving Lozano. Il giocatore messicano, che continua ad essere oggetto del desiderio per il Napoli di Ancelotti, non ha preso parte al match di ritorno di Europa League del Psv contro l'Haugesund. L'attaccante non compare nemmeno in panchina, a distanza di pochi giorni dopo l'infortunio patito in campionato.