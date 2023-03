Il punto sulle scadenze: la situazione dal 2023 al 2025

"Nessun allarme, ma diverse situazioni da sbrogliare" scrive Tuttomercatoweb

Nessuno svincolato al 30 giugno 2023 C'è soltanto Juan Jesus, ma il difensore brasiliano s'è già accordato col club partenopeo. L’accordo prevede il prolungamento di una stagione con opzione per il 2025: una conferma importante per un difensore di sicuro affidamento che aveva anche diverse richieste molto interessanti. Per il resto in scadenza 2023 - causa prestito - ci sono Ndombele e Bereszynski (difficile il riscatto per entrambi, il primo per la valutazione ed il secondo per il ritorno di Zanoli) mentre per Gollini ci saranno riflessioni più avanti in base a cosa accadrà anche per Meret.

Nessun allarme, ma diverse situazioni da sbrogliare. Il Napoli da un lato è pronto al mese più importante della sua storia, con i giochi da chiudere in campionato per il terzo Scudetto ed i primi quarti di finale di Champions della sua storia, ma dall'altro la società prosegue le trattative per blindare i protagonisti, e non solo, di un gruppo meraviglioso che sta portando avanti una cavalcata record.

I più a rischio in scadenza 2024

Quelli più complessi riguardano Zielinski e Lozano, tra gli elementi con gli ingaggi più alti e solo con un accordo al ribasso potrebbero rientrare nel nuovo tetto societario. Ampie possibilità di arrivare ad un accordo invece per Amir Rrahmani, anche perché al centro della difesa c'è già a rischio Kim. Il sudcoreano non è vicino alla scadenza ma la clausola intorno ai 50-60mln lo rende in forte dubbio. Formalmente in scadenza 2024 anche Meret, ma il Napoli ha un'opzione per allungare fino al 2025 ed a fine stagione ci sarà prima ci sarà un confronto tra le parti.

In scadenza 2025: dentro o fuori

Non solo Elmas, Politano, Mario Rui, ma soprattutto Victor Osimhen. Il Napoli per lui andrà ad un dentro o fuori per evitare di avvicinarsi alla scadenza e inevitabilmente far svalutare il suo cartellino. Il Napoli sarebbe disposto anche ad uno sforzo importante sull'ingaggio, andando oltre gli attuali 4,5mln ma resterebbe comunque lontano dalle possibili offerte in doppia cifra dalla Premier: dipenderà da chi si paleserà e soprattutto da chi soddisferà la richiesta di ADL che ha imposto un paletto altissimo dai 130mln di euro a salire.