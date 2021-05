Il ragionamento di Gattuso che non fa una piega

Sembrava prossimo a diventare allenatore della Fiorentina, ora piace alla Lazio. La verità è che Rino Gattuso non ha alcuna fretta di scegliere la sua prossima destinazione. Questo perché sa di avere mercato e di valere dopo una stagione comunque positiva alla guida del Napoli. Il suo ragionamento, che non fa una piega, è il seguente: perché un allenatore che sta per condurre la sua squadra in Champions deve accontentarsi di chi le coppe non le farà mai? Meglio lasciarsi sedurre da club che disputeranno le coppe europee, come la Lazio, o altre. Se ne sta occupando Mendes. Ma il suo ragionamento è condivisibile.