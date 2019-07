Il report da Dimaro: unica seduta odierna, solo lavoro in piscina per Callejon

Quindicesimo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri sosterranno il ritiro estivo in Val di Sole fino al 26 luglio. La squadra si è ritrovata al mattino dopo l'amichevole di ieri contro il Feralpisalò. Dopo una fase di prevenzione in palestra e di riscaldamento, la squadra ha svolto seduta tecnica in campo e lavoro di posizionamento. Di seguito esercitazione tattica con i portieri. Chiusura con partitina a campo ridotto vinta dalla formazione composta da: Idasiak, Hysaj, Mario Rui, Palmiero, Di Lorenzo, Chiriches e Milik. Callejon ha fatto lavoro di scarico in piscina. Nel pomeriggio riposo. La squadra riprenderà domani gli allenamenti con una doppia seduta. Una mattinata soleggiata all'insegna dell'azzurro, arricchita anche dalla presenza sulle tribune di Aurelio De Laurentiis che ha incontrato i tifosi azzurri. Dopo aver scattato foto e firmato autografi, il Presidente ha poi seguito l'allenamento della squadra ai bordi del campo.