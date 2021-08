Il rinforzo necessario dimenticato

C’era una volta ‘Al Napoli serve un terzino”. È stata una delle certezze emerse dal campo nella scorsa stagione, col nuovo infortunio di Ghoulam e le difficoltà di Mario Rui. Sembrava essere l’estate di quel rinforzo necessario in arrivo, ma col passare dei giorni l’argomento è diventato quasi secondario rispetto alla ricerca di un mediano.

Lì in mezzo è arrivato Anguissa, identikit che corrisponde alla ricerca di un calciatore per caratteristiche fisiche simile a Bakayoko. Sulle corsie, invece, dopo vari sondaggi e la caccia a Emerson Palmieri andata male, il club ha fatto una valutazione rischiosa ed una scelta che potrebbe rivelarsi pericolosa nel corso della stagione: non intervenire su quella corsia. È il mercato degli stenti e delle grandi rinunce, ma in quella posizione del campo uno sforzo sarebbe stato necessario.