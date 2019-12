Il San Paolo compie 60 anni, bellissimo tweet d'auguri del Pescara: nessun post (per ora) dal Napoli

6 dicembre 1959 - 6 dicembre 2019, 60 anni dall'inaugurazione del leggendario stadio San Paolo che tanti tifosi azzurri stanno ricordando sui social. Anche il Pescara calcio, molto attivo su Twitter, ha fatto gli auguri al San Paolo con un bellissimo messaggio: "Qui abbiamo sfidato grandi campioni. Qui abbiamo sentito il ruggito del popolo azzurro Qui non abbiamo mai vinto. Buon compleanno #SANPAOLO". Messaggio a cui (per ora) il Napoli non ha risposto, così come non ha sui suoi canali social dedicato un pensiero alla celebrazione dell'attuale casa del Napoli, proprio quest'anno ristrutturata per quasi 30mln di euro con le Universiadi.

