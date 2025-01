Il sold-out non fa più notizia, per Napoli-Juve c'era una richiesta di 98mila biglietti

vedi letture

Il Napoli vuole confermarsi in vetta e non si può trascurare il desiderio di Conte di riuscire anche a mettere lo sgambetto a Madame, così da cancellare lo zero nella casella delle gare perse in questo campionato. Lo scrive quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport raccontando che oltre all'ottimo momento della squadra partenopea, il resto sarà garantito dal pubblico dello stadio Maradona.

Stasera ci sarà un altro sold out stagionale, con 55mila paganti, anche se la richiesta era notevolmente più alta per la sfida contro i bianconeri di Thuago Motta. Secondo il quotidiano la richiesta di ticket aveva raggiunto la cifra mostre di 98mila tifosi che avrebbero voluto affollare l’impianto di Fuorigrotta per questo big-match.