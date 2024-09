Video Il solito Mourinho: per mostrare un errore dell'arbitro mette il suo pc davanti alla telecamera

Spettacolo dentro e fuori dal campo in casa Fenerbahce, non stupisce visto che in panchina siede un certo José Mourinho. Oggi il tecnico portoghese è stato infatti ammonito per una ragione assai insolita, ovvero per aver messo davanti a una telecamera il suo pc con la partita in corso (le immagini dell'episodio nel video riportato in calce). Mou voleva mostrare a tutti un errore commesso dal direttore di gara.

Per la cronaca, il suo Fener è comunque riuscito a imporsi 2-0 in casa dell'Antalyaspor grazie alla rete di Tadic al 63' e all'autogol di Thalisson Kelven all'81': questo risultato gli ha permesso di portarsi al secondo posto in classifica del massimo campionato turco.