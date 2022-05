Il Torino ricorda Superga: maglia con una patch speciale contro il Napoli

Alle ore 15 si giocherà la prima gara di questo sabato di Serie A tra Torino e Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle ore 15 si giocherà la prima gara di questo sabato di Serie A tra Torino e Napoli. Per concludere la settimana dell’anniversario dei 73 anni dalla scomparsa del Grande Torino, i granata scenderanno in campo con una una patch speciale sulla maglia in onore del Grande Torino con scritto: “1949-2022: Grande Torino, la nostra storia”.