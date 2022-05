Il Torino si allena a porte aperte sotto gli occhi di mille tifosi: che carica per Belotti

Cori e applausi per capitan Andrea Belotti al Filadelfia, dove è in corso l'allenamento del Torino, dai circa mille tifosi presenti

© foto di www.imagephotoagency.it

Cori e applausi per capitan Andrea Belotti al Filadelfia, dove è in corso l'allenamento del Torino, dai circa mille tifosi presenti: "C’è solo un capitano, resta con noi" i cori che si alzano dalle tribune, mentre la squadra di Juric sta preparando la sfida al Napoli. E' tornato Bremer in gruppo, punta al recupero per il Napoli dopo la panchina ad Empoli della scorso turno.