Il Tottenham in soccorso del Napoli? Per "Marca" offrirà 60mln al Real per Bale

Il destino di James Rodriguez resta legato al Napoli, ma ad entrare in ballo ci sono altre trattative in casa Real Madrid che potrebbero indirettamente supportare proprio il club di De Laurentiis ed il colombiano. Secondo quanto riportato dalla prima pagina del quotidiano spagnolo Marca, il Tottenham sarebbe pronto a sferrare l'attacco per Gareth Bale, con un offerta da ben 60 mln. Proprio quest'ultima potrebbe essere un supporto per il Napoli che sta cercando di strappare James ai blancos senza dover sborsare i soldi per l'acquisto a titolo definitivo nell'immediato.