Il tridente titolare 'scomparso' e la fortuna di Spalletti

Politano, Osimhen e ora anche Insigne. Il tridente titolare - Politano si alterna con Lozano - salta lo Spartak Mosca e rischia di non esserci neppure con la Lazio (sicuro Osimhen assente, per gli altri due dipenderà dai prossimi giorni tra fastidi al ginocchio per il capitano e positività dell'esterno). Out anche Ounas. Emergenza totale per Spalletti che per la partita di domani potrà contare 'solo' su Lozano, Mertens e Petagna, con Elmas potenziale esterno a sinistra adattato. Per sua fortuna la rosa è ampia, ma queste assenze rischiano di pesare nell'economia della qualificazione.