Udinese-Napoli, zero tiri in porta per gli azzurri e record negativo per gli Xg!

Partita bloccata al Bluenergy Stadium. Che Udinese-Napoli sarebbe stata una partita fatta di duelli lo si poteva intuire e il copione rispetta le aspettative. Ne viene fuori un match non di certo spettacolare, con poche occasioni da gol fin qui. Per la squadra di Conte è il peggior primo tempo per quanto riguarda gli Xg, appena 0,07 di gol attesi per gli azzurri e zero tiri in porta. Solo con il Genoa il Napoli non aveva mai tirato in porta nel corso della prima frazione di gioco.

