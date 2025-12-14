Brivido a Udine! Davis in gol, ma il VAR annulla!

TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:11
di Antonio Noto

Al 52' l'Udinese va in rete con Keinan Davis. Grande ripartenza di Zaniolo che fa salire i suoi. Azione che prosegue con Bertola che raccoglie dal limite e calcia. Milinkovic respinge corto e la punta inglese e insacca da distanza ravvicinata! Dopo la rete c'è il check del VAR che nota un fuorigioco di Davis e Sozza annulla la rete dell'attaccante dell'Udinese. Si rimane 0-0!

