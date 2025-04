Il vero Neres (e non solo): Conte prepara il rush finale

Si avvicina la sfida all'Empoli in un Maradona per l'ennesima volta sold-out (la sesta consecutiva e l'undicesima in totale). Il Napoli contro i toscani aprirà la serie di sette partite contro squadre della parte destra della classifica con cui conta alla fine di colmare il gap di tre punti dall'Inter. A Castel Volturno, però, dove anche questa settimana Conte non ha risparmiato almeno due giornate di doppie sedute, è vietato guardare troppo oltre anche perché il Napoli scenderà in campo ogni volta senza margine d'errore. L'unico obiettivo è tornare alla vittoria lunedì, magari mostrando segnali di crescita negli elementi più importanti e - Conte ha insistito molto su questo con il suo staff - cancellando i cali dei secondi tempi che hanno affossato il rendimento dei partenopei negli ultimi mesi.

Serve il miglior Neres

Tornato titolare con Milan e Bologna, deludendo soprattutto nella seconda gara, c'è bisogno che il brasiliano ritrovi al più presto la condizione migliore e quindi le sue giocate caratteristiche, il suo scatto bruciante. Con Neres, sia prima dell'addio di Kvara che immediatamente dopo, gli azzurri hanno messo in fila quelle sette vittorie consecutive, per poi calare proprio per lo stop del brasiliano (e dell'intera catena mancina). Ora c'è bisogno di ritrovare quella continuità per provare a riprendere la capolista, provando a replicare una striscia di vittorie di quel tipo.

Fuori due pilastri

Conte dovrà fare a meno di Anguissa e Di Lorenzo squalifica ed in questo senso hanno ampie possibilità di ritrovare la titolarità Mazzocchi e Gilmour. Ci sono però da monitorare le condizioni dei giocatori che hanno saltato la gara di Bologna. Con l'Empoli tornerà senza dubbio Meret dopo lo stato influenzale, ma è in ripresa anche McTominay, reduce da botta all’anca ed una alla coscia a Bologna. Da monitorare invece Spinazzola e Buongiorno perché Conte non vuole prendersi rischi in merito alle problematiche muscolari.