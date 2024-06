Ufficiale Impresa Scarlato, in D col Pompei: è la prima volta nella storia

Impresa Scarlato, in D col Pompei: è la prima volta nella storia. Grande soddisfazione per l'ex azzurro Gennaro Scarlato, che ha condotto la sua squadra alla prima e storica qualificazione in Serie D. Il successo è arrivato battendo, tra andata e ritorno, il Modica negli Spareggi Nazionali. La promozione è stata ottenuta con un 6 a 1 totale, una superiorità schiacciante.

Roboante il 4 a 0 del ritorno, che con le reti di Simonetti, Matute, Guarracino e Di Paola. Grande festa al "Bellucci", con la piazza campana che festeggia la meritata e soprattutto storica promozione alla massima competizione dilettantistica nazionale, con grande merito del presidente Mango e del mister Scarlato.