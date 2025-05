Prima pagina "In Champions una Juve Loca": la prima pagina di Tuttosport

"In Champions una Juve Loca". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che celebra il quarto posto conquistato dalla Juventus e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri hanno sfruttato il 2-3 in casa del Venezia, blindando l'ultimo slot Champions con 70 punti e condannando i veneti alla retrocessione in Serie B.

Decisivo il calcio di rigore trasformato da Locatelli, che ha permesso alla Juventus di riportarsi definitivamente avanti dopo il momentaneo 2-2 siglato da Haps.