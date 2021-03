In estate lo avevano già 'ceduto'

Non si nota spesso, non segna tutte le domeniche, non fornisce assist in ogni partita, ma è fondamentale come e più di chi firma le vittorie. Diego Demme è tornato ad essere l'equilibratore del Napoli, il giocatore indispensabile che fa giocare bene gli altri. Da quando ha preso il posto di Bakayoko è diventato prezioso. Accanto a Fabian è utile nello smistare palla e nell'accorciare la squadra. Fa cose semplici eppure efficaci.

Fateci caso: da quando c'è lui, lo spagnolo sembra un altro giocatore. Il Napoli si dispone a centrocampo con la formula dell'uno più uno nel senso che Demme gioca alle sue spalle e Fabian svaria su tutto il fronte potendo portare palla e inserendosi anche sulla linea dei trequartisti. Demme, a differenza di Bakayoko, è rapido nelle giocate, ha un controllo sicuro della sfera. In estate i tifosi lo avevano già 'ceduto' altrove, lo ritenevano superfluo, sognavano altro. Ben presto si sono accorti che per Gattuso è un insostituibile. Infatti ora sta giocando sempre. Chissà perché a inizio anno non era così. Andava valorizzato Bakayoko. Poi Rino ha cambiato idea.